Nazionale, Donnarumma: "Immobile mi segna sempre. E in allenamento..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'intervista doppia insieme a Buffon, concessa ai canali ufficiali della Nazionale, è stato chiesto anche a Gianluigi Donnarumma chi fosse il suo incubo. Il portiere ha rivelato che in realtà non ce n'è uno, ma che è stato particolarmente impressionato da Ronaldo e Ciro Immobile. Queste le parole: "Incubi non ce ne sono, ma quello che mi ha fatto maggior effetto è Cristiano Ronaldo. La presenza, il campione e il fuoriclasse che è e io così giovane. È normale che ti fa effetto"

"Chi mi segna sempre nelle partitelle? Ciro Immobile, poi ci prendiamo anche in giro. È un grande bomber e davanti alla porta difficilmente sbaglia. Per questo abbiamo delle sfide in allenamento. Al momento chi è in vantaggio? Non abbiamo ancora fatto partitelle, però diciamo che siamo alla pari. Quando iniziamo a parare c’è sempre un alibi".

