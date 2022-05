Nazionale, il report da Coverciano: due azzurri da valutare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Proseguono le sgambate a Coverciano sotto gli ordini di Mancini. La Nazionale si prepara agli impegni di giugno nel proprio training center. Il primo scoglio è la finalissima di Wembley contro l'Argentina campione d'America. Oggi sul campo d'allenamento erano presenti i cinque calciatori della Roma - Cristante, Pellegrini, Spinazzola, Zaniolo e Mancini - aggregati questa mattina al gruppo. Per loro sono qualche esercizio di attivazione. Per Caprari e Verratti ancora lavoro differenziato. Riposo precauzionale per Jorginho, mentre Sirigu e Kean hanno interrotto la seduta a causa di problemi fisici e le loro condizioni saranno da valutare nelle prossime ore.