Nazionale, Mancini: "Addio? Gioia Europei è stata troppo grande. Non so se..."

"Dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare giocatori con qualità che siano veloci ad arrivare alla Nazionale A". Così il ct della nazionale, Roberto Mancini, oggi al centro tecnico federale di Coverciano a Firenze, dove gli azzurri iniziano la preparazione alla sfida contro l'Argentina e per gli altri impegni di Nations League. "Al di là della delusione, dobbiamo ricordare come abbiamo fatto presto lo scorso quadriennio a rimettere in piedi una squadra e farla giocare bene e vincere - aggiunge Mancini - Credo che si possa fare anche adesso per questo quadriennio". A proposito di giovani talenti che potrebbero far comodo alla Nazionale, il ct fa un bilancio dei tre giorni di stage che hanno preceduto questo ritiro azzurro e afferma: "I tre giorni di stage sono stati ottimi: abbiamo visto 50 ragazzi tutti bravi e credo con grande futuro".

ADDIO - "Se ho pensato all'addio? Il pensiero può esserci stato a volte, ma la gioia di vincere con la Nazionale è stata così grande da valere la pena di aspettare. Nella vita mai dire mai però vincere con la Nazionale è qualcosa di diverso. Non so se d'ora in poi la Nazionale verrà finalmente messa al centro dei piani del calcio italiano. La Roma ha ottenuto di anticipare l'ultima di campionato per la finale di Conference League? Credo che a marzo si poteva fare qualcosa di più, non si può preparare una gara così importante in un giorno, ma per quanto riguarda il futuro non posso sapere cosa succederà''.

