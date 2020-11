Nazionale, Mancini guarito dal Covid-19: "Oggi negativo!"

Mancini negativo al Covid-19. Il tecnico della Nazionale è guarito e pronto a tornare in azione. Lo ha annunciato lui stesso in un intervento video in occasione della presentazione dell'autobiografia dell'amico Mihajlovic, in diretta sul sito della Gazzetta dello Sport: "Ho finito, oggi pomeriggio negativo, quindi a posto". Aveva riscontrato la positività 19 giorni fa, ha poi osservato un lungo periodo di isolamento fiduciario nella propria abitazione a Roma.