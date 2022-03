Nazionale, Piscedda: “In Italia tanti giovani talenti, ecco cosa manca…”

TUTTOmercatoWEB.com

La seconda mancata qualificazione ai Mondiali consecutiva è un fallimento per tutto il movimento calcistico italiano. Massimo Piscedda, ex centrocampista della Lazio e responsabile tecnico di diversi cicli delle Nazionali azzurre, ha provato a spiegare così il disastro della squadra di Mancini dopo un'estate magica. Queste le sue parole a Tuttomercatoweb: "Non abbinerei la mancata qualificazione ai Mondiali con un eventuale problema settori giovanili. Altrimenti, avremmo dovuto parlarne al contrario quando abbiamo vinto gli Europei. Il settore giovanile dovrebbe essere la fucina per creare i talenti che poi vanno nelle prime squadre, sempre. Spesso ci sono altri interessi, che fanno in modo che tanti ragazzi non riescano a emergere. Però non credo sia questo il motivo per cui non ci siamo qualificati".

DOVE MIGLIORARE? - "Secondo me ci sono tantissimi talenti in Italia, mancano le strutture che tante società non hanno. E mancano gli investimenti dei presidenti, che spendano cifre importanti. Investimento significa per esempio pagare bene gli allenatori, in modo da consentirgli di non avere un secondo lavoro, e poi concentrarsi sulla formazione. Sembra banale, però è tutto lì".