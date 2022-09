Nazionale, un centrocampista lascia il ritiro: ecco chi è

TUTTOmercatoWEB.com

Roberto Mancini perde un altro pezzo. Sandro Tonali lascia il ritiro della Nazionale e non sarà a disposizione del ct per il match di questa sera contro l'Inghilterra e nemmeno per quello contro l'Ungheria. Il centrocampista, che non ha smaltito l'infortunio muscolare procurato in campionato, tornerà a disposizione del Milan a partire da domani. Oggi sarà sugli spalti di San Siro per sostenere i suoi compagni contro la nazionale dei Tre Leoni.