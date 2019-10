Nazionali, uscita folle di Strakosha al 90': passa la Turchia. Pari per Marusic - VIDEO

Partita valevole per le qualificazioni ad Euro 2020 nel Gruppo H, una sorta di derby tra due nazioni legate tra loro da vincoli storici e da un rapporto di reciproca stima quali la Turchia e l’Albania. I turchi consolidano la leadership del girone con 18 punti, battendo proprio nel finale la squadra di Reja, complice un'uscita assai avventata del portiere della Lazio, Thomas Strakosha. Albania che vede dunque allontanarsi la possibilità di una miracolosa qualificazione, complice, come detto, un errore nel finale del suo portiere. Partita equilibrata e assai intensa, vedendo anche gli otto ammoniti totali e i 20 falli commessi a testa. Una sfida di nervi culminata con una lettura sbagliata da parte di Strakosha, che legge male una verticalizzazione in favore di Tosun e in uscita frana sul suo compagno di squadra, Ismajli, aprendo la strada alla vittoria definitiva dei turchi di Gunes.

OK MARUSIC - Lo 0-0 è rimasto invece nel tabellino finale di Montenegro-Bulgaria: partita con poche occasioni e tanti sbadigli, per un punto a testa che serve davvero a poco, con entrambe le squadre ormai fuori, anche matematicamente, dai ogni velleità di qualificazione (Girone A con leader Inghilterra e Rep. Ceca). 90' in campo per Adam Marusic, quasi sempre irrinunciabile del ct Hadzibegic, ma poco incisivo come il resto dei giocatori in campo.

Pubblicato l'11/10 alle ore 22:45