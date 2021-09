Nesta: "Lazio attrezzata e interessante. Futuro? Sono pronto a tornare"

Ha da poco varcato i cancelli di Formello per una breve visita ma anche solo vedere Alessandro Nesta in casa Lazio è sempre una gioia per i tifosi. L'ex calciatore e tecnico ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de Il Corriere della Sera in cui ha detto la sua su quello che accadrà in questa nuova stagione di Serie A: "Il Milan è da scudetto. Forse non parte favorito, ci sono squadre più forti, ma non è detto che sia un male, anzi. La verità è che quest'anno sono in molte a poter vincere. Una cosa è certa: la strada è quella giusta. L'Inter ha perso tanto, ma ha comprato bene. È rimasta forte. E Simone Inzaghi è davvero bravo. La Juve deve dimostrare di saper reagire al trauma dell'addio di Cristiano. Lazio e Roma attrezzate e interessanti. Uguale il Napoli, che ha Spalletti, ci sa fare. E poi c'è la solita Atalanta, una certezza".

EUROPEO - "Io a Wembley c'ero, è stato esaltantissimo. Ancora una volta siamo riusciti a trovare quel qualcosa in più nel momento chiave. Mancini ha meriti enormi. Ha fatto ritrovare a questa squadra uno spirito e una compattezza vincenti. E ha dato una impronta tattica e di mentalità".

FUTURO - "Sono stato in Italia lontano da casa per due anni, solo, senza famiglia. Mi mancava. Dovevo uscire dal frullatore. Questi mesi a casa a Miami mi hanno rigenerato. Ho studiato, mi sono guardato dentro. Mi ha fatto bene. Il mio calcio? Non amo le etichette, sono limitanti. A Perugia ero più giochista, a Frosinone più da battaglia. Forse sono più vicino come mentalità alla prima versione, ma la verità è che oggi devi essere in grado di giocare in tutti i modi. In estate qualcosa c'è stato, ma non era il momento. Ora però sì, sono pronto".

Lazio, ecco la Miss che insegna karate. Lady Basic si presenta: "Innamorata di Roma. E i tifosi..." - FOTO

Lazio, Pedro e Felipe Anderson come Mertens: prove di falso nueve a Formello

TORNA ALLA HOME