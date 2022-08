Neto vuole lasciare il Barcellona, per lui c'è il Bournemouth

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Neto, portiere del Barcellona, punta a lasciare ufficialmente il club catalano. Il portiere brasiliano, ex Fiorentina e Juventus, è in trattativa con gli inglesi del Bournemouth. Tuttavia, come sta accadendo con altri calciatori come Òscar Mingueza e Riqui Puig, secondo quanto pubblica il Mundo Deportivo, Neto rischia di partire per l'Inghilterra a parametro zero. (ANSA).