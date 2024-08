Oasis, i tifosi biancocelesti si mobilitano per portare la Lazialità al tour del 2025

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La reunion degli Oasis (qui tutte le informazioni necessarie) è stato un bellissimo fulmine a ciel sereno per gli appassionati dei fratelli Gallagher provenienti da tutto il mondo. Dopo 15 anni è pace fatta tra i due e l'inizio di una nuova era. Un annuncio sui social e immediatamente ci si è sentiti tutti catapultati negli ultimi anni '90 e nei primi degli anni 2000. Voci inconfondibili, parole che sembrano poesie, melodie che hanno fatto la storia, il tutto unito al classico stile "british" che per tradizione tanto piace e caratterizza i tifosi laziali.

Non solo una questione di stile, anche le canzoni stesse hanno un legame profondo con la tifoseria biancoceleste. Basti pensare che "Morning Glory" è stata la canzone che ha accompagnato il riscaldamento della squadra il 26 maggio del 2013, prima dello storico derby di Coppa Italia. analogamente, fu scelto anche come inno di quella magica serata.

Difficile, se non impossibile, trovare un supporter biancoceleste che non ami la band e che non sogni di essere presente al tour del 2025. Per questo, molti tifosi si stanno mobilitando in massa organizzando dei veri e propri gruppi, al fine di riuscire ad accaparrarsi qualche biglietto e volare nel Regno Unito o in Irlanda, dove si terranno i concerti.

Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino sono le città in cui si svolgerà il tour, in date comprese tra il 4 luglio e il 17 agosto 2025. I prezzi, secondo le ultime novità, si aggirano intorno ai 200 euro. I biglietti saranno messi in vendita sabato 31 luglio sui circuiti Ticketmaster.co.uk, Gigsandtour.com e Ticketmaster.ie.