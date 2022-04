Olanda, il ct Van Gaal: "Ho un cancro, i giocatori non lo sapevano"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante un'intervista in diretta con un'emittente locale, il ct dell'Olanda Louis Van Gaal ha comunicato di essere affetto da un cancro alla prostata piuttosto aggressivo, per il quale si è già sottoposto a venticinque trattamenti negli ultimi mesi. Van Gaal ha spiegato come durante le finestre di lavoro della sua selezione sia uscito più volte durante la notte, all'oscuro dei giocatori, per ricevere le cure necessarie. "Pensavo di stare bene ed essere sano, invece non lo sono", ha spiegato il tecnico.