Olimpiadi invernali 2026, vince l'Italia: assegnati a Milano - Cortina

I Giochi Olimpici invernali del 2026 sono stati assegnati all'Italia. Il Cio ha deciso, Milano - Cortina ha battuto l'avversario svedese rappresentato da Stoccolma - Are con 47 voti contro 34. L'annuncio è arrivato pochi istanti fa, quando il presidente Thomas Bach ha aperto la busta con il verdetto. La candidatura italiana, spinta dai Governi nazionali, regionali e comunali, dal Coni e da una delegazione composta dagli atleti di punta dello sport tricolore, ha convinto anche per la bellezza paesaggistica dei luoghi scelti come sede. Terza edizione invernale in Italia dopo Cortina 1956 e Torino 2006, e quella estiva di Roma 1960.

