Onofri: "La Lazio sta migliorando, ma per battere il Napoli..."

Intervenuto a Lazio Style Radio l'ex calciatore e allenatore Claudio Onofri ha detto la sua sull'inizio di campionato. Si è soffermato sulle tematiche principali e anche sull'imminente sfida tra Lazio-Napoli, uno dei big match della quinta giornata di Serie A.

PROTAGONISTE - "La sorpresa è l’Atalanta prima in classifica per come si era conclusa la passata stagione. Gasperini riesce a capitalizzare tutto ciò che la società gli mette a disposizione. Per il resto bisognerà vedere l’eventuale ripresa della Juventus con gli innesti di Paredes e Milik. Non vedo però dei meccanismi di gioco importanti, ma più iniziative dei singoli. Milan e Inter invece non stanno esprimendo completamente il loro potenziale in questa fase".

DINAMICHE DI GIOCO - "Campionato divertente con situazioni difficili da ponderare, il che rende il tutto più divertente. Finalmente in Italia si pensa anche a giocare a pallone. In passato siamo stati sempre troppo legati ai risultati. Oggi anche squadra con minor potenziale tecnico che provano a battagliare con le grandi attraverso le loro idee di gioco".

MERCATO - "Giuntoli è un top nel trovare nuovi talenti che nessuno conosce vedi Osimhen, Kim e Kvaratskhelia. Bisogna essere bravi ad individuare in giro per il mondo i prospetti in base alle proprie disponibilità e farli fruttare. In questo modo possiamo far tornare il nostro movimento calcistico ad alti livelli".

LAZIO-NAPOLI - "Sarà importante non lasciare i terzini nell’uno contro uno contro gli esterni del Napoli e fare densità per coprire bene gli spazi. Sarri però vorrà giocarsela, con sovrapposizioni dei laterali e lanci immediati volti a tagliare fuori la difesa avversaria. Deve ancora affinare la fase di pressione alta. Se non viene fatta con i tempi giusti poi si rischia. Sta migliorando, ma deve fare ancora progressi. I movimenti sia in fase offensiva che difensiva devono essere fatti con sincronia per poter effettuare le giocate e le coperture difensive".