Onofri: "Lazio, devi essere più concreta. Con il Genoa partita aperta..."

Dopo la vittoria con il Parma, altra battuta d'arresto della Lazio a San Siro con l'Inter. Ora la Lazio deve pensare al Genoa. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Onofri: "La Lazio non ha affatto sfigurato contro l'Inter. La squadra di Inzaghi ha una grande qualità, quella di proporre gioco e creare tante occasioni da gol. Se riuscisse ad essere anche concreta, poche posizioni le sarebbero precluse. Il Genoa dal canto suo non vive un grande momento e in qualche modo condivide la poca produttività in zona gol con i biancocelesti. In molti già vorrebbero la testa di Andreazzoli, anche se personalmente non sono d'accordo. I rossoblù hanno una rosa giovane e soprattutto hanno cambiato molto rispetto all'ultima stagione. Schone è l'uomo in più, in avanti Pinamomti e Kouame sono una coppia che da pochi punti di riferimento. Sarà una gara aperta, con la Lazio favorita".

