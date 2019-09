Lazio, una grigliata per ripartire: pranzo di squadra a Formello

Lo ha ribadito anche il direttore della comunicazione biancoceleste, Stefano De Martino, nella giornata di giovedì: nello spogliatoio della Lazio tutto procede al meglio. Non ci sono fratture né incomprensioni da risolvere. In ogni caso, però, più tempo si trascorre insieme e più è facile affezionarsi all'obiettivo comune: la Champions. E allora si potrebbe immaginare che proprio il quarto posto sia uno degli argomenti che oggi, dopo l'allenamento mattutino, Lulic e compagni affronteranno tra una bistecca e qualche spiedino. Tutta la squadra, infatti, si fermerà a Formello per una grigliata di gruppo. Basta bocconi amari: è tempo di rifarsi il palato.

