Opelka risponde alle domande dei fan: "Per questo tifo Lazio" - FOTO

Reilly Opelka ha una passione smisurata per la Lazio, le sue continue dimostrazioni sui social ne sono la prova. Segue assiduamente la squadra di Sarri, nonostante la lontanaza non si perde neanche una sfida. Rispondendo a alcune domande dei fan, attraverso il box domande su Instagram, il tennista statunitense ha raccontato il perché tifa per la squadra biancoceleste. "Roma è la mia città preferita nel mondo e c'è una sola squadra nella Capitale", questa la risposta.

