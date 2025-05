Open Var | Inter - Roma, Rocchi sul contatto tra Ndicka e Bisseck: "Rigore evidente"

TUTTOmercatoWEB.com

Ultimo episodio di Open Var della stagione dopo la fine del campionato. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi in particolare è tornato a parlare dell'episodio tra Ndicka e Bisseck in Inter - Roma, con il rigore non assegnato ai nerazzurri. Questa la sua analisi: “Un errore non aver spiegato prima. Il non rigore una scelta molto al limite a livello di VAR, mentre si tratta di un rigore da assegnare in campo e piuttosto evidente. A livello di VAR avevamo qualche dubbio, ma per noi è sia da rigore che da intervento VAR“.

Dopo il dialogo VAR tra Fabbri (“Non lo tira mai giù, sono solo le braccia intorno al corpo”) e Di Bello in sala (“Le braccia si staccano quando va giù Bisseck”), Rocchi ha spiegato l’errore: “Di Bello sbaglia perché non si concentra su come inizia la trattenuta, la decisione finale viene influenzata dalla poca sostanza della trattenuta, ma è sbagliata. Meglio una On Field Review in più che una in meno: è il passettino in più che dovremo fare, permette agli arbitri di non portarsi dentro l’errore”.

