Open Var | Lazio - Lecce, Rocchi analizza il fallo su Zaccagni: "Decisione corretta, niente rigore"

Uno degli episodi di Lazio - Lecce è stato senza dubbio il possibile calcio di rigore nel primo tempo per il fallo di Pierotti su Zaccagni. Sul cross di Marusic, infatti, il giocatore giallorosso ha abbattuto il capitano biancoceleste con un colpo in faccia. L'arbitro Fabbri, però, ha lasciato subito correre: “Niente, è una piccola mano appoggiata in faccia. Niente di più. Ho già controllato. È una leggera mano che tocca in faccia", ha detto in campo come si sente nell'ultima puntata di Open Var. "Michael hai visto benissimo, come l’hai descritta te", ha risposto Meraviglia dalla Sala Var.

Questa l'analisi del designatore arbitrale Gianluca Rocchi: “Lettura di Fabbri corretta, tanto è vero che lo confermano subito. in questo caso il contatto non lo provoca un difensore, ma l’attaccante che va a sbattere sul giocatore del Lecce con il braccio a protezione. Il difensore non fa sostanzialmente niente per commettere un’infrazione, il contatto è fortuito. La decisione è assolutamente corretta, non è calcio di rigore".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.