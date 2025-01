Orlandini racconta: "Mi ha cercato anche la Lazio. Io lottavo per..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per l'ex calciatore dell'Atalanta Pierluigi Orlandini. Tra i tanti temi toccati ha raccontato di essere stato cercato dalla Lazio nel 1994, quando giocava ancora a Bergamo. Alla fine, però, ha scelto di firmare per l'Inter. Queste le sue dichiarazioni: "Ero l’unico con cui l’Atalanta poteva fare cassa. Eravamo retrocessi, servivano i soldi, così andai all’Inter per 3,5 miliardi. Mi cercarono Genoa, Cagliari e Lazio, ma ho combattuto fino all’ultimo per restare a Bergamo. Quando capii che avevano necessità di vendere, allora partii".