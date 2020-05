PAIDEIA - Lazio, controllo al ginocchio per Leiva

Accertamenti strumentali per Lucas Leiva. Il brasiliano, ieri regolarmente in campo per l'intera durata dell'allenamento, è arrivato in Paideia intorno all'ora di pranzo per un controllo al ginocchio destro operato a inizio aprile. Aveva svolto un intervento in artroscopia per sfruttare lo stop forzato del campionato, era stato interessato il menisco. L'ex Liverpool ha aumentato i giri in allenamento nelle ultime settimane: si è gestito alla ripresa, lavoro differenziato prima del ritorno in gruppo. Inizialmente ha limitato i carichi delle sedute, da qualche giorno sembra tornato a pieno regime. Oggi pomeriggio una nuova seduta con la speranza di vedere confermati i progressi.