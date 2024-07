Palmeiras, Felipe Anderson: “È una grande sfida per me. Non vedo l'ora..."

È iniziata per Felipe Anderson l’avventura al Palmeiras. Il brasiliano ha svolto in questi giorni i primi allenamenti con la sua nuova squadra e ai canali ufficiali del club ha raccontato le sue sensazioni del momento: “Fin dal primo contatto, dal primo momento, io e la mia famiglia abbiamo percepito qualcosa di molto buono e molto professionale. Il modo in cui ci hanno trattato è stato incredibile e, grazie a Dio, ha funzionato. Non vedo l'ora di giocare presto. Sono molto motivato e l'accoglienza è stata incredibile”.

“Questa opportunità di indossare la maglia del Palmeiras è molto gratificante, l'accoglienza è stata incredibile. Dal momento in cui sono stato annunciato, tutti sono stati felici di avermi. Sarà sicuramente una grande sfida e lavorerò duramente per essere all'altezza delle aspettative. Non vedo l'ora di vedere i tifosi allo stadio. Che tutto vada per il meglio e che si possano raggiungere grandi traguardi insieme”

“Mi avevano già parlato della Football Academy. Noi giocatori abbiamo sempre parlato molto tra di noi e tra i giocatori di altri club della struttura e di come si vive qui giorno per giorno. Nessuno aveva mai parlato di un club come questo, così organizzato. Finora sono rimasto molto sorpreso”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE