Pancaro: "La Lazio può dire la sua per il titolo. E con il Bayern..."

La Lazio continua a rimanere concentrata sui prossimi impegni. Ai microfoni di Radiosei ne ha parlato l'ex biancoceleste Pancaro: "Questa Lazio mi piace molto, da diverso tempo. Il rapporto che intercorre con Inzaghi è un valore aggiunto che si fa sentire anche in campo. La prossima gara con l'Inter sarà uno snodo importante per capire fino a dove può spingersi la Lazio. Io ho la sensazione che possa dire la propria anche per la lotta al titolo, così come penso che il Bayern Monaco deve fare attenzione. Non credo sia scontata quella doppia gara, se la Lazio sta bene può fare bene contro chiunque in Europa. Campioni in carica compresi. Lazzari-Hakimi? Due grandissimi interpreti del ruolo di esterno, la Lazio in quel settore del campo è davvero forte".