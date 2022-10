Paparelli, quante emozioni all'Olimpico: "Solo se nasci laziale..." - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ieri, in occasione di Lazio - Salernitana, è stato omaggiato Vincenzo Paparelli. Come anticipato, il presidente Claudio Lotito ha consegnato al figlio di Vincenzo, Gabriele, e alla nipote Giulia una targa in onore del tifoso che, 43 anni fa, perse drammaticamente la vita nel corso di un derby giocato proprio all'Olimpico. Il figlio ha condiviso su Facebook alcuni scatti, per poi aggiungere: "Emozioni così grandi che solo se nasci laziale le puoi capire".

