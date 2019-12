Paraguay, trionfo per l'ex Lazio Chamot: il suo Libertad vince la Coppa Nazionale

Josè Chamot vince la Coppa di Paraguay. L'ex calciatore argentino, attualmente team manager del Libertad, ha trionfato in Sud America per la conquista della Coppa Nazionale. Un trofeo che aveva vinto anche durante la sua militanza alla Lazio: la Coppa Italia conquistata nella stagione 1997-98. In biancoceleste Chamot si tolse molte soddisfazioni, tra cui la conquista di una maglia da titolare con la nazionale argentina. Finita la carriera da calciatore è iniziata quella da allenatore, poi da dirigente. E l'augurio è che questo possa essere uno dei tanti trofei della sua nuova avventura calcistica.

Lazio, Immobile fa per tre

Lazio - Juventus, Olimpico verso il sold-out

TORNA ALLA HOMEPAGE