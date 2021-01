Parma - Lazio, le statistiche del match: vola Lazzari, Luiz Felipe guerriero

La Lazio supera 2-0 il Parma al Tardini e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato. Ottima prova dei ragazzi di Inzaghi così come confermato dalle statistiche della gara. Bene praticamente tutti i calciatori mandati in campo dal tecnico biancoceleste. Lazzari prende il motrino, Caicedo concretizza, Luiz Felipe lotta e Luis Alberto e Milinkovic illuminano. Di seguito tutti i dati del match.

STATISTICHE GENERALI PARMA - LAZIO

10 Tiri 21

3 Tiri in area di rigore 15

6 Occasioni create 16

0.47 Expected goals 3.04

48% Possesso palla 52%

466 Passaggi 521

13 Cross 24

17 Tackle 44

21 Perdite di possesso 11

112.451 Km 114.984 7 Km/h 7.2

STATISTICHE INDIVIDUALI

Tiri 7 Caicedo

Passaggi chiave 7 Luis Alberto

Tocchi 107 Milinkovic

cross 8 Lazzari

tackles 7 Luiz Felipe

intercetti 4 Luiz Felipe

chiusure 4 Radu

km 12.55 Milinkovic

sprint 32.96 km/h Lazzari