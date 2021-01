Parma - Lazio, pericolo diffidati per Inzaghi in vista del derby

Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria sulla Fiorentina che la Lazio va in trasferta di Parma. Al Tardini i biancocelesti potranno contare sul ritorno dalla squalifica di Lucas Leiva, mentre dovranno fare attenzione in quattro: Caicedo, Fares, Escalante e Hoedt sono in diffida e un ulteriore cartellino giallo li metterebbe fuori causa nel derby del 15 gennaio. Per Fares il pericolo non sussiste visto che non è stato inserito tra i convocati, ma gli altri tre dovranno gestirsi domenica per poi essere a disposizione di Inzaghi contro la Roma.

Lazio, anche la Roma pensa ai diffidati: ecco chi rischia il derby

Lazio, a Parma per la "doppietta": due vittorie di fila solo una volta

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE