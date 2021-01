Lazio, anche la Roma pensa ai diffidati: ecco chi rischia il derby

LAZIO-ROMA, DIFFIDATI - Non solo la Lazio, anche la Roma deve stare attenta ai suoi diffidati. Manca una giornata di campionato al derby, il 15 gennaio biancocelesti e giallorossi si incroceranno all'Olimpico e sperano di arrivarci con tutti gli uomini a disposizione. Inzaghi a Parma e Fonseca contro l'Inter oggi dovranno fare i conti con i cartellini gialli e sperare che chi è già in diffida non venga ammonito. Nella Roma sono a rischio Cristante e Ibanez che hanno collezionato sin qui quattro ammonizioni e che rischiano di saltare il derby.

