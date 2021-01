Lazio, pericolo diffidati contro il Parma: ecco chi rischia in vista del derby

Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria sulla Fiorentina che la Lazio inizia a preparare la trasferta di Parma. Al Tardini i biancocelesti potranno contare sul ritorno dalla squalifica di Lucas Leiva, mentre dovranno fare attenzione in quattro: Caicedo, Fares, Escalante e Hoedt sono in diffida e un ulteriore cartellino giallo li metterebbe fuori causa nel derby del 15 gennaio. Per Fares il pericolo non sussiste visto che salterà la trasferta in Emilia, ma gli altri tre dovranno gestirsi domenica per poi essere a disposizione di Inzaghi contro la Roma. Per quanto riguarda i giallorossi, impegnati domenica all'Olimpico contro l'Inter, i diffidati sono Cristante e Ibanez.

LAZIO - FIORENTINA, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

CALCIOMERCATO LAZIO, TARE SUI NUOVI ACQUISTI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE