Parma, niente riposo in vista della Lazio: oggi la ripresa a Collecchio

Non ci sarà nessun giorno di riposo per il Parma dopo la roboante sconfitta interna con l'Atalanta. I ducali, annientati 5-2 dalla Dea, si ritroveranno al centro sportivo di Collecchio già nella giornata di oggi per cominciare a preparare la trasferta contro la Lazio sotto gli ordini di mister D'Aversa. Il match dell'Olimpico è dietro l'angolo. Il calcio d'inizio è in programma mercoledì alle 20:45 e di fronte ci saranno i biancocelesti che sperano ancora in un posto in Champions e che vorranno riscattare la brutta prestazione di Firenze.