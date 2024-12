Parma, Pecchia: "Ho visto cose straordinarie". E sull'arbitraggio...

Nel post partita di Parma - Lazio, il tecnico dei crociati Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa dalla pancia del Tardini. Queste le sue parole: "Stadio pieno, bello. Ho visto cose straordinarie anche dal punto di vista dell'anmo e dello spirito. Anche quando si sono alzati i toni i ragazzi non si sono tirati indietro. Noi siamo giovani, abbiamo abbassato tanto la media. Però dobbiamo pensare a vincere le partite e araggiungere il nostro obiettivo. C'è bisogno che il nostro percorso si acceleri. Oggi Haj ha dato una bella risposta. Io non ho paura di far giocare i giovani. Mi affido al metodo, al modo di lavorare per tenere tutti dentro. Noi dobbiamo pensare a fare punti con questo gruppo. Quando faccio le scelte tengo conto della condizione di tutti. Oggi grande risposta di tutto il gruppo. Direzione arbitrale? Non ne parlo mai, non mi piace. La cosa grave di oggi è l'infortunio di Charpentier".

"La Lazio è forte. Dal campo avevo la sensazione che potesse ribaltare l'azione e il risutlato. Non eravamo in contorllo della partita sul 2-0, siamo stati sotto pressione e poche volte siamo risuciti a ripartire. Per vincere queste partite bisogna che tutto vada nel verso giusto. Il 3-1 ha rotto la gara ma solo alla fine. Da parte nostra c'è stata una risposta. Zaccagni è stato difficile gestione per tutta la gara, gli ho messo Delprato per contenerlo. Questa è stata una partita tosta, dal primo all'ultimo minuto. Grande reazione da subito, abbiamo pressato alto una squadra che gioca bene palla al piede. Poi ogni partita a noi deve dare qualcosa. Dobbiamo accelerare il nostro percorso di crescita. È stata un'ottima partita per il risultato e per la prestazione".

"La Lazio ci ha spinto tanto, c'è stato un salvataggio sulla linea nel primo tempo. Quella è la voglia di difendere fino all'ultimo, il vero premio. Il primo tempo poteva finire 1-1, c'erano state le situazioni per pareggiare. Per vincere ci vogliono tante cose, anche queste situazioni. Classifica? Ci sono due Serie A, è inutile girarci tanto intorno. Noi pensiamo alla prossima. Ci sono momenti della partita, tante gare ti lasciano l'amaro in bocca. Questa invece è andata dentro e ce la teniamo stretta con il giusto valore. Noi dobbiamo continuare a migliorare il nostro gioco. Cancellieri? Si è inserito molto bene, per l'attenzione e partecipazione è sempre dentro il gruppo. Può ricoprire tutti i ruoli della trequarti e questo è un grande vantaggio".