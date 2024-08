Parma, Pecchia su Cancellieri: "È un valore aggiunto alla squadra"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia è intervenuto in conferenza stampa per parlare della prossima gara di Serie A contro il Milan. Nel presentare la sfida, l'allenatore dei crociati si è soffermato anche sulla condizione di Matteo Cancellieri, attaccante arrivato in prestito dalla Lazio. Queste le sue parole: "Cancellieri e Almqvist? Rispetto a settimana scorsa ha messo qualcosa in più nelle gambe, hanno fatto 20 minuti di partita. Non sapevamo la tenuta, ora hanno lavorato con noi, hanno aggiunto qualcosa. Sia lui che Pontus possono ricoprire tutti i ruoli davanti, questo è un grande vantaggio, mi permette di avere più scelta".