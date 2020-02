Parma, Regini: “Lazio in lizza per lo Scudetto, ma non abbiamo timore”

Vasco Regini, nuovo difensore del Parma, ha risposto alle domande dei cronisti presenti in sala stampa nel corso della conferenza. Prelevato dalla Sampdoria, il giocatore classe ’90, nella presentazione al suo nuovo pubblico, ha parlato anche della gara di domenica contro la Lazio: “Fisicamente sto bene. Domenica mi aspetto una gara difficile contro una Lazio che ha dimostrato di poter lottare per lo scudetto. È una squadra forte, per la quale c'è rispetto ma nessun timore”.

