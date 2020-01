Parma, Sepe out per infortunio: con la Lazio Radu, Olsen o Viviano?

La Lazio prepara le due partite all'Olimpico contro Spal (domenica) e Verona (mercoledì prossimo), poi farà visita al Parma. Al Tardini non ci sarà Luigi Sepe, come annunciato sul suo profilo Intagram: il portiere rimarrà ai box per un periodo da 1 a 3 mesi. Nel frattempo il ds parmense Faggiano si sta muovendo per trovare un sostituto e la prima mossa è stata fatta su Ionut Radu, di proprietà dell'Inter in prestito al Genoa. Dopo il primo incontro con la dirigenza nerazzurra la trattativa non si è sbloccata e se non dovessero esserci novità a breve il club emiliano virerà su Robin Olsen, di proprietà della Roma in uscita dal prestito Cagliari, o sullo svincolato Emiliano Viviano.

