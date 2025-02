Parolo: "Lazio - Napoli? Le due sconfitte pesano, ma credo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sabato alle 18 Lazio e Napoli si affronteranno all'Olimpico. C'è attesa per la sfida e soprattutto nel capire in che modo entrambe vi approcceranno considerando anche gli ultimi due precedenti, tra Coppa Italia e campionato, che hanno visto i biancocelesti imporsi in entrambe le occasioni. Nel corso dell'ultima puntata del podcast "Step on Football", Marco Parolo ha detto la sua in merito: "Le due sconfitte con la Lazio pesano, sono state diverse. Quella in Coppa Italia c’è stata la volontà di far ruotare tutto mettendo la alla mercé della Lazio perché tutto giocavano per la prima volta 90’ insieme. Quella in campionato è stata diversa perché la Lazio si è difesa bene, ripartiva e faceva male però comunque il Napoli in quella gara c’è stato. È cambiato anche quel Napoli, non gioca più con degli uomini fissi. Penso che tornerà a spostare un po’ indietro McTominay e Anguissa. Ovvio che sarà importante recuperare Olivera o Spinazzola perché la Lazio sugli esterni va forte".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE