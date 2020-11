Parolo: "Radu è il crash test, chi lo supera può stare alla Lazio"

Simpatico siparietto tra Radu e Parolo nell'anticipazione di 'Tell me', il programma in onda su Lazio Style Channel che ha visto ieri sera come protagonista dell'intervista il centrocampista biancoceleste. In un videomessaggio Stefan Radu gli dice scherzosamente: "Io ho preparato i guanti, semmai ci fosse bisogno di te in porta". Parolo scoppia a ridere e risponde prontamente: "Io dico sempre che Radu è il crash test dello spogliatoio della Lazio. Chiunque arriva deve avere a che fare con lui, è uno che ti mette alla prova. Anche a livello caratteriale. Per questo io dico: se superi Radu, allora puoi stare nella Lazio".