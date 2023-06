Pastorello: "Acerbi? Vi dico quale sarà il suo futuro". E su Baldanzi... - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo l'incontro con l'Inter, l'agente di mercato Federico Pastorello ha parlato ai microfoni di TMW di alcuni suoi assistiti. Su Acerbi, ad esempio, ha spiegato: “Li c’è un diritto di riscatto che deve essere esercitato nel momento in cui c’è volontà, ma credo ci sarà anche in questo caso ci dovremo risedere con l’Inter per parlare del contratto. Posso dire che è quasi scontato il riscatto, soprattutto considerando la stagione straordinaria che ha fatto Francesco. Richieste di Lotito? Avevamo già tutto impostato al momento dell’arrivo. Servirà solo schiacciare il pulsante e saremo tutti contenti. Inzaghi ci punta? Quando una società investe in un 35enne lo fa a ragion veduta. Chiaramente quest’anno è stato in assoluto il miglior difensore in Europa e la finale credo ce l’abbiamo tutti davanti agli occhi”.

E su Baldanzi, finito anche nel mirino della Lazio: "Non c’è possibilità all’Inter anche per una questione di modulo, non se ne parla. Sarà protagonista del mercato? Si, per me è il miglior giovane italiano, ha già fatto vedere che la Serie A è una categoria che sa fare alla grandissima. Ha un’età spettacolare, 19 anni, è uno dei pochi che ha giocato con continuità. Mi aspetto che arrivino presto delle offerte che eventualmente valuteremo con l’Empoli, con cui c’è un dialogo sincero”.

