Patric, Parigi e non solo: il viaggio con la sua Anabel - FOTO

Non solo Felipe Anderson, anche qualcun altro ha approfittato di questi giorni di pausa per allontanarsi dalla Capitale e trascorrere del tempo con la propria fidanzata. È il caso di Patric che ha preso un volo per Parigi in compagnia della sua Anabel, ma non per una passeggiata romantica lungo la Senna o un po' di shopping sugli Champs-Élysées. La coppia ha raggiunto il famoso parco divertimenti che da sempre fa sognare grandi e piccini: Disneyland Paris. A testimoniarlo è lo scatto postato su Instagram dal difensore, un selfie sotto l'iconica scritta all'entrata del parco.

