Lazio, Felipe Anderson tra passato e presente: tappa speciale a Zurigo - FOTO

La Lazio è ancora a riposo, gli allenamenti riprenderanno domani. I biancocelesti, che non sono partiti al seguito delle nazionali, si stanno godendo qualche giorno in famiglia. Felipe Anderson ha optato per una mini fuga d’amore in Svizzera. Il brasiliano si sta dedicando completamente alla moglie Lohanne, di cui è innamoratissimo e sui social non manca mai nel ribadirlo. Però, il primo amore non si scorda mai e quello di Pipe è il calcio. Essendo a Zurigo non poteva di certo non visitare il Museo della Fifa, un piccolo viaggio nella storia del calcio e dei Mondiali attraverso preziosi cimeli e attività interattive. Il tutto è stato documentato da video condivisi sulle stories di Instagram, probabilmente girati dalla sua dolce metà, che lo ritraggono mentre curioso e felice scruta e ammira ogni angolo dell’esposizione.

