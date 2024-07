Pavlovic al Milan? Parla Tare: "L'avevo preso alla Lazio, le visite mediche..."

TUTTOmercatoWEB.com

Strahinja Pavlović è molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. Già in passato il centrale del Saslisburgo è stato in procinto di arrivare in Serie A, quando il diesse Igli Tare l'aveva preso alla Lazio. Ai microfoni di SkySport, l'ex dirigente biancoceleste ha raccontato il mancato trasferimento e le sue qualità. Ecco cosa ha detto: "Pavlovic? Non è che lo conosco bene e basta. Avevamo firmato con il giocatore ma non ha passato le visite mediche, con il nostro medico che non ha dato il via libera. E tornò al Salisburgo. Lo conosco bene, può giocare a tre o a quattro. Ha un piede educato e tanti gol nei calci piazzati. Il Milan farebbe un grande colpo".