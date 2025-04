Pedro: "Lazio, hai un problema di maturità. Prima eravamo più compatti..."

Pedro salva la Lazio un'altra volta. L'eterno campione è troppo importante per Baroni e risulta nuovamente decisivo: grazie alla sua doppietta non solo arriva a quota 8 gol in campionato, ma consente ai biancocelesti di guadagnare un punto da una situazione di doppio svantaggio. Per come si era messa la partita, il risultato finale consente alla Lazio di continuare a sperare nel quarto posto, anche se si era obbligati a vincere e sfruttare il fattore casalingo.

In un gruppo giovane, l'esperienza di Pedro fa tutta la differenza del mondo. L'inesperienza può essere una delle cause del crollo biancoceleste da gennaio in poi, come se la Lazio avesse abbassato il ritmo. Ai microfoni ufficiali del club, Pedro nel post-partita si è concenrato proprio su quest'aspetto: "Problema di maturità della squadra? Può essere, abbiamo iniziato forti poi dopo abbiamo subito la concentrazione che si è abbassata nella prestazione e il livello. Alla fine la squadra ha preso molti giovani, manca tempo per dare questa maturità, ma all’inizio sembrava che la squadra fosse più aggressiva e compatta. Soprattutto a recuperare la palla, ora abbiamo lasciato da gennaio un po’ questi aspetti. Dobbiamo finire le ultime 4 nel miglior modo, non possiamo sbagliare nulla e fare tanti punti se vogliamo la Champions".

