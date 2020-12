Pellegrini non ha dubbi: "Voglio vincere dieci scudetti con la Roma"

Dopo le critiche ricevute e lo sfogo sui social, Lorenzo Pellegrini sta attraversando un buon periodo di forma. Il centrocampista della Roma ha segnato due gol nelle ultime due partite e ha già ben chiari i suoi obiettivi in maglia giallorossa. Di seguito le sue parole ai microfoni del Corriere della Sera: "C'è una cosa che mi dà fastidio: sentir dire che uno scudetto a Roma ne vale dieci da un'altra parte. Io non voglio vincere uno scudetto che ne vale dieci, io ne voglio vincere dieci. Poi so benissimo che farlo o non farlo dipende da tanti fattori, tanti dettagli. Questa è la mia mentalità. Vorrei vincere anche quando gioco con mia figlia".

