Pelonzi (PD): "Siamo a favore dello Stadio di Lazio e Roma"

Il progetto Stadio della Roma a Tor di Valle continua a far parlare. I proponenti attendono ancora il sì della politica per procedere nel lungo iter. La Raggi si muove nel Consiglio Comunale, ma ci sono ancora molti scettici sul progetto. In passato fu il PD a manifestare il suo dissenso. Il consigliere comunale del PD Giulio Pelonzi, intervenuto sulle frequenze di Centro Suono Sport ha però dichiarato: "Noi votammo contro lo stadio, e fummo anche contestati nel 2017 per questo. Il voto contrario personalmente lo basai sul rapporto tra cubatura privata e opere pubbliche a carico del proponente, e poi anche per il tema legato alla viabilità. Dal 2017 ad oggi sono cambiate un po’ di cose. Sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico".

Poi prosegue: "I 180 milioni della Regione sono stati stanziati, i 40 del Comune sono ancora ballerini e mi auguro che entro il 31 luglio il Comune li possa stanziarli definitivamente, sennò c’è un problema per me. Io devo capire se il potenziamento della Roma-Lido è sufficiente a coprire la mancanza dei ponti, questo è un altro problema. Se uno volesse farlo il ponte dei Congressi potrebbe esser fatto insieme allo stadio, ma bisogna vedere se c’è la volontà. Nessuno vuole fare un braccio di ferro politico sulla vicenda stadio, per carità, noi siamo a favore dello stadio sia della Roma che della Lazio, ma bisogna vedere il progetto: ad andare a votare siamo noi, e i rischi penali e contabili li paghiamo noi“.

