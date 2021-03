Pereira, il duello sudamericano e una reazione "da senatore": i tifosi apprezzano (e si fanno sentire)

Non sta giocando come probabilmente si aspettava, ma Andreas Pereira è sempre pronto a rispondere presente alle chiamate di Inzaghi. Nei minuti trascorsi in campo, il brasiliano ha dimostrato di avere doti tecniche e un'ottima qualità. Ma contro l'Udinese ha messo in mostra grinta e cattiveria agonistica. È bastato un acceso "scambio di opinioni" con Pereyra e De Paul nel finale di gara per porlo all'attenzione di tutti. Il calciatore di proprietà dello United ha risposto per le rime ai due avversari che lo stuzzicavano, acquisendo ancor più voglia di far bene. Il rettangolo verde ha parlato, e ai tifosi tutto questo non è ovviamente passato inosservato. Al punto che il profilo Instagram di Andreas è stato letteralmente invaso da commenti che sottolineano appunto la "prova di grinta" contro i due argentini. "Pereira che cattivo, mi hai fatto godere", "Andreas Pereira con la grinta giusta", ma ancora "C'è solo un Pereira" e "Ammazza Pereira come correva all'ultimo". Le parole che i laziali hanno rivolto al classe '96 sono sempre state positive, tanto che si sperava anche in un suo maggior utilizzo da parte del tecnico. Il duello sudamericano non ha fatto altro che aumentare la stima nei suoi confronti. Scampoli di partite ma tanta voglia di far bene, anche a costo di metter da parte un pizzico d'eleganza lasciandosi andare al puro istinto. Andreas Pereira per i tifosi è già una conferma.

