Petkovic: "La Lazio è la terza incomoda per lo Scudetto. Bravi Inzaghi, Tare e Lotito..."

Tornerà all'Olimpico, sei anni e mezzo dopo. Ma è come se Vladimir Petkovic non se ne fosse mai andato. Il ct della Svizzera (che affronterà l'Italia a Roma a Euro 2020, ndr) ha rilasciato qualche dichiarazione sulla nazionale e sulla Lazio mentre accorreva alla diciannovesima edizione del Premio Brera. Ecco le sue parole: "A Euro 2020 l'Italia è una delle favorite, e non solo del nostro girone. Sta facendo bene e ha ancora tanti margini di miglioramento, ma la Svizzera si farà trovare pronta". E poi arriva la domanda sui biancocelesti: "Se seguo la Lazio? Certo, stanno facendo benissimo. Hanno acquisito una fiducia e una costanza molto importante, valgono tanto. C'è la possibilità che competano per lo Scudetto, lo dice la matematica. Sono la terza incomoda, una squadra davvero pericolosa. Inzaghi è diventato un tecnico importante che porta risultati. Lui, insieme a Tare e Lotito, sta facendo ottime cose. La rosa è molto forte e anche l'età media si è abbassata rispetto a prima. Giocando insieme da anni tutti i giocatori sono cresciuti".

