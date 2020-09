PHOTOGALLERY - Frosinone - Lazio, rivivi il successo negli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Pur senza brillare e con molti errori, la Lazio piega il Frosinone in una gara quasi a senso unico. Ci pensa Correa a sbloccare il match nella ripresa, grazie al servizio di Immobile ancora in versione assistman dopo quello fornito in Nazionale. Decisamente migliore la prova dal punto di vista della condizione fisica, con una squadra che è sembra molto più disinvolta rispetto alle apparizioni nel Cadore. Ampia staffetta di cambi nel secondo tempo, che ha permesso a mister Inzaghi di provare nuove soluzioni soprattutto a centrocampo dove spiccano le giocate di Jony, impiegato ancora come interno. A seguire, i momenti migliori del match immortalati nelle immagini de Lalaziosiamonoi.it.