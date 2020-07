PHOTOGALLERY - Udinese - Lazio, rivivi il match con gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Un pareggio che permette alla Lazio almeno di interrompere la striscia negativa, ma che costa per il momento il secondo posto in classifica. Ancora non si vede la squadra che tutti ha ammaliato prima della sosta forzata a causa del coronavirus, ma gli uomini di Inzaghi oggi hanno lottato per portare a casa un risultato positivo. Ci sono ancora delle sfide da affrontare, di cui una sicuramente con un coefficiente di difficoltà elevato: lunedì la Lazio scendere in campo contro la Juventus. Di seguito gli scatti migliori del match con l'Udinese, raccolti da Lalaziosiamonoi.it.