Pino Vitale: “Mercato aperto per Hysaj, può andare alla Lazio”

L'ex direttore generale dell'Empoli Pino Vitale ha parlato ai microfoni di calciomercato.it di Hysaj, terzino destro del Napoli in scadenza di contratto a giugno. L'albanese è a un passo dall'addio a parametro zero. Vitale, che conosce molto bene il calciatore, ha detto: "Hysaj ormai è un giocatore affermato. Mi sembra che la proprietà non sia contenta a Napoli, più che l’allenatore. Non credo che avrà difficoltà a trovare una nuova squadra, perché come difensore più che come terzino di fascia è un buon giocatore. Lazio? Potrebbe andare lì perché è una squadra che gioca bene, come potrebbe andare anche alla Fiorentina. Il mercato per lui è aperto”.