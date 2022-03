Pino Wilson | Il ricordo dell'ex arbitro D'Elia: "Un capitano come pochi, rispettava i ruoli"

Fonte: Radiosei

© foto di Federico Gaetano

Anche l'ex arbitro Pietro D'Elia ha voluto rendere omaggio a Pino Wilson. Il fischietto di Salerno diresse partite importanti per il mondo Lazio come il derby del 28 ottobre 1979, in cui perse la vita Vincenzo Paparelli, e Lazio - Vicenza del 21 giugno 1987. A Radiosei il ricordo del capitano da parte dell'ex direttore di gara: "Pino è stato un ragazzo affabile, gentile. Un piacere ricordarlo. Molto intelligente in primis per il ruolo che ricopriva all'interno della squadra, poi come uomo: capiva come la pensassi, rispettoso dei ruoli nonostante ci intendessimo. Un capitano come pochi, sapeva farsi rispettare da tutti".

IL DERBY DI PAPARELLI - "Fu una domenica particolare, quanto accaduto sugli spalti si conosceva già negli spogliatoi. I due capitani furono molto collaborativi, sapevano avremmo giocato una partita diversa dalle altre. Così fu infatti: si giocò con il magone e anche sugli spalti si visse quella sensazione. Un silenzio surreale, pieno di timore. L'intelligenza dei giocatori e soprattutto dei capitani fece superare quei 90 minuti".

LAZIO-VICENZA - "Ricordo vagamente quella partita. La Lazio si giocava tanto. Certe gare non si preparano, ogni gara ha una sua importanza. In alcune situazioni c'è da vigilare maggiormente. Prima di arrivare ad arbitrare davanti 70mila spettatori, tutti noi facciamo la gavetta. Siamo abituati col tempo a limare le pressioni da parte del pubblico".