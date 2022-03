Pino Wilson | La lettera di Agnocchetti: "Fra noi una sincera amicizia, buon viaggio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il popolo laziale ha dato questa mattina l'ultimo saluto a Pino Wilson. Presso la Basilica del Sacro Cuore di Cristo Re, a Roma, si sono celebrati i funerali dello storico capitano biancoceleste. Il giornalista Antonio Agnocchetti ha scritto una lettera per salutarlo: "Oggi l'ultimo saluto a Pino. Ciao Capitano, per i miei occhi lo sei sempre stato con il tuo modo di essere e il tuo inconfondibile stile: spalle alte e schiena dritta. Fra noi una sincera amicizia. Sono trascorsi più di dieci anni e ricordo ancora quella irripetibile serata trascorsa alla "Baita della Faggeta" a Soriano nel Cimino con gran parte dei tuoi compagni della " banda Maestrelli" per festeggiare il mio compleanno. Ci raccontasti la tua storia, le giornate passate a Tor di Quinto e nei ritiri dove scarpini e maglie si mischiavano a fucili, pallottole e bersagli. Le liti, a volte anche furiose, fra le due fazioni della squadra durante la settimana, ma sempre dimenticate la domenica sul campo per lottare tutti uniti, difendendo con rabbia il compagno aggredito dall'avversatio. Solo tu, caro Pino, con la tua personalità, il tuo equilibrio, la tua intelligenza con la laurea in legge, potevi essere il Capitano di quella squadra di simpatici "matti". Ora per te inzia un nuovo viaggio che ti porterà lassù, In Cielo, dove ti aspettano con il Maestro i compagni che ti hanno preceduto. Ti porti dietro una marea di ricordi bene impressi nella mia mente e in quella di tutti gli amici laziali. Buon viaggio e riposa con loro. Antonio".