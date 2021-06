Pippo Inzaghi a un passo dal Brescia: domani la presentazione

Una stagione certamente difficile quella vissuta da Filippo Inzaghi sulla panchina del Benevento che è culminata con la retrocessione del club in Serie B. Il tecnico ha così deciso di lasciare la panchina dei giallorossi ma è pronto ad iniziare una nuova avventura come allenatore del Brescia. Come riportato da Tuttomercatoweb.com infatti il tecnico dovrebbe essere presentato nella giornata di domani.

